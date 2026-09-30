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Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:32

Memur zammı hesaplamaları başladı! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?

2027 yılına kısa bir süre kala memur maaşlarına yapılacak Ocak zammı için hesaplamalar gündeme geldi. Polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanları, yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak ederken gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim'de açıklanacak.

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Memur zammı hesaplamaları başladı! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?
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Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 dönemindeki maaş artışında toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da belirleyici olacak. Yılın ikinci yarısındaki verilerin tamamlanmasıyla birlikte zam oranı netleşecek ve farklı maaş grupları için de yeni rakamlar ortaya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.

Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Böylece yüzde 7'lik eşiğin üzerinde kalan yüzde 3,49'luk bölüm enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerine yansıyacak. Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 8,66 olacak.

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,67 zamlı 74.908 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7 zamlı 75.141 TL
  • Piyasa tahmini:Yüzde 8,01 zamlı 75.849 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,66 zamlı yaklaşık 76.305 TL

Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

Uzman Doktor
Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 182.130 TL — Zam farkı: +11.400 TL
  • OVP (%7 zam): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 184.403 TL — Zam farkı: +13.673 TL
  • FKE (%8,66 zam): 185.515 TL — Zam farkı: +14.785 TL

Profesör
Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 163.434 TL — Zam farkı: +10.226 TL
  • OVP (%7 zam): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 165.472 TL — Zam farkı: +13.264 TL
  • FKE (%8,66 zam): 166.477 TL — Zam farkı: +13.269 TL

Mühendis
Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 116.464 TL — Zam farkı: +7.279 TL
  • OVP (%7 zam): 116.829 TL — Zam farkı: +7.644 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 117.926 TL — Zam farkı: +8.741 TL
  • FKE (%8,66 zam): 118.651 TL — Zam farkı: +9.466 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 114.253 TL — Zam farkı: +7.143 TL
  • OVP (%7 zam): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 115.683 TL — Zam farkı: +8.573 TL
  • FKE (%8,66 zam): 116.386 TL — Zam farkı: +9.276 TL

Araştırma Görevlisi
Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 109.633 TL — Zam farkı: +6.854 TL
  • OVP (%7 zam): 109.973 TL — Zam farkı: +7.194 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 111.601 TL — Zam farkı: +8.822 TL
  • FKE (%8,66 zam): 112.492 TL — Zam farkı: +9.713 TL
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Avukat
Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL
  • OVP (%7 zam): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 110.870 TL — Zam farkı: +8.735 TL
  • FKE (%8,66 zam): 111.754 TL — Zam farkı: +9.619 TL

Başkomiser
Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 108.000 TL — Zam farkı: +6.758 TL
  • OVP (%7 zam): 108.330 TL — Zam farkı: +7.088 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 109.904 TL — Zam farkı: +8.662 TL
  • FKE (%8,66 zam): 110.782 TL — Zam farkı: +9.540 TL

Polis Memuru
Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL
  • OVP (%7 zam): 99.100 TL — Zam farkı: +6.482 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 100.478 TL — Zam farkı: +7.860 TL
  • FKE (%8,66 zam): 101.280 TL — Zam farkı: +8.662 TL

Uzman Öğretmen
Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 98.314 TL — Zam farkı: +6.148 TL
  • OVP (%7 zam): 98.617 TL — Zam farkı: +6.451 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 99.984 TL — Zam farkı: +7.818 TL
  • FKE (%8,66 zam): 100.784 TL — Zam farkı: +8.618 TL

Vaiz
Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 92.787 TL — Zam farkı: +5.804 TL
  • OVP (%7 zam): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 94.359 TL — Zam farkı: +7.376 TL
  • FKE (%8,66 zam): 95.115 TL — Zam farkı: +8.132 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 90.509 TL — Zam farkı: +5.664 TL
  • OVP (%7 zam): 90.785 TL — Zam farkı: +5.940 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 92.045 TL — Zam farkı: +7.200 TL
  • FKE (%8,66 zam): 92.782 TL — Zam farkı: +7.937 TL

Öğretmen
Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 88.805 TL — Zam farkı: +5.551 TL
  • OVP (%7 zam): 89.081 TL — Zam farkı: +5.827 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 90.301 TL — Zam farkı: +7.047 TL
  • FKE (%8,66 zam): 91.024 TL — Zam farkı: +7.770 TL

Teknisyen (Lise Mezunu)
Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 80.937 TL — Zam farkı: +5.060 TL
  • OVP (%7 zam): 81.189 TL — Zam farkı: +5.312 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 82.115 TL — Zam farkı: +6.238 TL
  • FKE (%8,66 zam): 82.772 TL — Zam farkı: +6.895 TL

Memur (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 77.947 TL — Zam farkı: +4.877 TL
  • OVP (%7 zam): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 79.077 TL — Zam farkı: +6.007 TL
  • FKE (%8,66 zam): 79.709 TL — Zam farkı: +6.639 TL

En Düşük Memur Maaşı
Mevcut maaş: 70.224 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL
  • OVP (%7 zam): 75.141 TL — Zam farkı: +4.917 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 75.849 TL — Zam farkı: +5.625 TL
  • FKE (%8,66 zam): 76.305 TL — Zam farkı: +6.081 TL

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Memur zammı hesaplamaları başladı! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?
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