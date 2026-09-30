Memur zammı hesaplamaları başladı! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?

FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Böylece yüzde 7'lik eşiğin üzerinde kalan yüzde 3,49'luk bölüm enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerine yansıyacak. Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 8,66 olacak.

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

TCMB tahmini: Yüzde 6,67 zamlı 74.908 TL

OVP tahmini: Yüzde 7 zamlı 75.141 TL

Piyasa tahmini:Yüzde 8,01 zamlı 75.849 TL

FKE tahmini: Yüzde 8,66 zamlı yaklaşık 76.305 TL

Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.