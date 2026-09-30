Memur zammı hesaplamaları başladı! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 dönemindeki maaş artışında toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da belirleyici olacak. Yılın ikinci yarısındaki verilerin tamamlanmasıyla birlikte zam oranı netleşecek ve farklı maaş grupları için de yeni rakamlar ortaya çıkacak.
TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.
Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.
FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Böylece yüzde 7'lik eşiğin üzerinde kalan yüzde 3,49'luk bölüm enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerine yansıyacak. Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 8,66 olacak.
Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:
Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.
Uzman Doktor
Mevcut maaş: 170.730 TL
Profesör
Mevcut maaş: 153.208 TL
Mühendis
Mevcut maaş: 109.185 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 107.110 TL
Araştırma Görevlisi
Mevcut maaş: 102.779 TL
Avukat
Mevcut maaş: 102.135 TL
Başkomiser
Mevcut maaş: 101.242 TL
Polis Memuru
Mevcut maaş: 92.618 TL
Uzman Öğretmen
Mevcut maaş: 92.166 TL
Vaiz
Mevcut maaş: 86.983 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 84.845 TL
Öğretmen
Mevcut maaş: 83.254 TL
Teknisyen (Lise Mezunu)
Mevcut maaş: 75.877 TL
Memur (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 73.070 TL
En Düşük Memur Maaşı
Mevcut maaş: 70.224 TL