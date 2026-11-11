Memur zammı hesaplanıyor! Ocak 2027’de en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Ocak 2027 memur maaşlarına yapılacak artışın kesin oranı, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Şu ana kadar açıklanan veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar, kamu çalışanlarının yeni dönem maaşlarına ilişkin tahmini rakamları ortaya koyuyor. Polis, öğretmen, doktor ve diğer memur gruplarının ocak ayında alacağı ücretler yakından takip ediliyor.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre 2026'nın ikinci yarısında aylık artış temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak kaydedildi.
Temmuz-ekim dönemindeki enflasyon artışı toplamda yüzde 8,28'e ulaştı. Böylece Ocak 2027 memur maaş zammı hesaplamalarında yılın ikinci yarısına ilişkin ilk dört aylık veri netleşmiş oldu.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için temmuz-aralık dönemindeki fiyat artışının yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor.
İlk dört aylık verilerle bu oran geçilirken enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 olarak hesaplandı. Ocak ayı için öngörülen yüzde 5'lik toplu sözleşme artışının da eklenmesiyle toplam zam oranı yüzde 6,27 seviyesine geldi.
Ancak bu oran henüz kesinleşmedi. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak 2027'de uygulanacak nihai zam oranı belli olacak.
Ocak 2027'de memur maaşlarına yapılacak zam için yıl sonu enflasyon beklentileri de hesaplamalara dahil ediliyor. Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve piyasa katılımcılarının enflasyon öngörüleri doğrultusunda farklı zam senaryoları gündeme geliyor. Yılın son iki ayına ait verilerin açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yansıtılacak artış oranı da kesinleşecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.
Hesaplamaya göre memurlar için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,59, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,67 olacak.
Bu senaryoda en düşük memur maaşının 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya yükselmesi bekleniyor.
Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerine göre altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bu durumda memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 7 olarak hesaplanıyor. En düşük memur maaşının 75 bin 140 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıllık enflasyon beklentisi yüzde 29,63, altı aylık enflasyon tahmini ise yüzde 10,08 olarak öne çıkıyor.
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde ocak zammının yüzde 8,02 seviyesine ulaşması bekleniyor. Buna göre en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 liraya yükselebilir.
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKE) ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 30,06 olarak açıklandı. Altı aylık enflasyonun yüzde 10,45 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda memur maaşlarına yapılacak toplam artışın yüzde 8,39 olması bekleniyor.
Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşının 76 bin 116 liraya, memur emeklisi aylığının ise 34 bin 172 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Tabloda, güncel maaşlar ile farklı enflasyon beklentilerine göre ortaya çıkan olası zamlı tutarlar karşılaştırılıyor. Belirtilen rakamlar tahmini hesaplamalara dayanıyor ve henüz kesinleşmiş maaşları yansıtmıyor.