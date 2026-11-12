Memur zammı şekilleniyor! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşının yeni dönemde hangi seviyeye çıkacağı da şimdiden hesaplanmaya başlandı. Dört aylık tabloya göre ortaya çıkan oran, mevcut maaşlar üzerinden yapılan hesaplamalara yansıtılırken, kasım ve aralık enflasyonuyla birlikte rakamların yeniden değişmesi bekleniyor.

ZAM İÇİN İLK FARK OLUŞTU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

Şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 olurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.