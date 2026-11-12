Memur zammı şekilleniyor! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşının yeni dönemde hangi seviyeye çıkacağı da şimdiden hesaplanmaya başlandı. Dört aylık tabloya göre ortaya çıkan oran, mevcut maaşlar üzerinden yapılan hesaplamalara yansıtılırken, kasım ve aralık enflasyonuyla birlikte rakamların yeniden değişmesi bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.
Şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 olurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle ilk enflasyon farkı oluşurken, geriye 2 aylık veri kaldı.
Merkez Bankası'nın beklentisi gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,97 olacak. Memur ve memur emekliler için enflasyon farkı ise yüzde 2,78'e ulaşacak. Toplu sözleşme zammı ile de toplam zam oranı yüzde 7,91 seviyesine ulaşacak.
Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 779 liraya lira olacak.
Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor.