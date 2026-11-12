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Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:12

Memur zammı şekilleniyor! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun gözü 2027 Ocak ayında maaşlara yansıyacak artışa çevrildi. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabının önemli bir bölümü ortaya çıktı. Ancak yılın son iki ayındaki veriler, nihai rakamın belirlenmesinde kritik olacak.

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Memur zammı şekilleniyor! Polis, öğretmen, doktor... 2027 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
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En düşük memur maaşının yeni dönemde hangi seviyeye çıkacağı da şimdiden hesaplanmaya başlandı. Dört aylık tabloya göre ortaya çıkan oran, mevcut maaşlar üzerinden yapılan hesaplamalara yansıtılırken, kasım ve aralık enflasyonuyla birlikte rakamların yeniden değişmesi bekleniyor.

ZAM İÇİN İLK FARK OLUŞTU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

Şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 olurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle ilk enflasyon farkı oluşurken, geriye 2 aylık veri kaldı.

2027 zammı için Merkez Bankası'ndan önemli bir ipucu geldi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından yapılan 4. enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyon tahminleri yüzde 1,5 yükseliş ile 29,5'e çıktı. 2027 yılı enflasyon tahmini yüzde 21, 2028 yıl sonu için tahmin yüzde 13,5 olarak açıklandı.

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Merkez Bankası'nın beklentisi gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,97 olacak. Memur ve memur emekliler için enflasyon farkı ise yüzde 2,78'e ulaşacak. Toplu sözleşme zammı ile de toplam zam oranı yüzde 7,91 seviyesine ulaşacak.

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 779 liraya lira olacak.

MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor.

  • OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Kamu çalışanları için enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 7 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye çıkacak.
  • Piyasa Katılımcıları anketine göre ise yıllık enflasyon yüzde 29,63, 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08 olacak. Bu durumda ocak zammı yüzde 8,02'ye ulaşacak ve en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya yükselecek.

  • Yıl sonu için en yüksek TÜFE beklentisi ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'ye göre yıl sonu TÜFE yüzde 30,06, 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45 olacak. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkacak. En düşük memur maaşı bu senaryoya göre 76 bin TL'yi aşarak 76 bin 116 liraya çıkacak.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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