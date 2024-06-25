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Giriş Tarihi: 25.6.2024 00:56

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

TÜİK taraflıdan Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler memur maaş zammına çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan memurlar maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Peki, 2024 memur zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı memur maaş tablosu!

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Memur maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran'da açıklanmıştı, şimdi ise gözler 6 aylık orana çevrildi. Böylece Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 6 aylık enflasyon verileriyle çalışan memur, Temmuz ayı maaş zammı ihtimallerine odaklandı. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? ? İşte, 2024 Temmuz zamlı memur maaşı tablosu!

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.

MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25-26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ || En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
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