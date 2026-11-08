Memur zammında yeni tablo! Polis, doktor, öğretmen... Ocak 2027’de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'in yayımladığı verilere göre 2026'nın ikinci yarısında aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 oldu.
Bu rakamlarla temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon yüzde 8,28 olarak hesaplandı. Böylece Ocak 2027 memur maaşı zammına yönelik hesaplamalarda dört aylık veri tamamlanmış oldu.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için temmuz-aralık dönemindeki TÜFE artışının yüzde 7 olan toplu sözleşme zammını geride bırakması gerekiyor.
İlk dört aylık enflasyon verileriyle bu eşik aşılırken yüzde 1,20 civarında enflasyon farkı oluştu. Ocak ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı da eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 6,27'ye ulaştı.
Ancak bu rakam kesin zam oranı değil. Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Ocak 2027'de geçerli olacak artış kesinleşecek.
Memur maaşlarına yansıtılacak zam oranında yıl sonu enflasyon tahminleri de belirleyici olacak. Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve piyasa katılımcılarının öngörüleri doğrultusunda ocak ayı için farklı artış hesaplamaları yapılıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.
Hesaplamaya göre memurlar için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,59, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,67 olacak.
Bu senaryoda en düşük memur maaşının 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya yükselmesi bekleniyor.
Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerine göre altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bu durumda memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 7 olarak hesaplanıyor. En düşük memur maaşının 75 bin 140 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıllık enflasyon beklentisi yüzde 29,63, altı aylık enflasyon tahmini ise yüzde 10,08 olarak öne çıkıyor.
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde ocak zammının yüzde 8,02 seviyesine ulaşması bekleniyor. Buna göre en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 liraya yükselebilir.
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKE) ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 30,06 olarak açıklandı. Altı aylık enflasyonun yüzde 10,45 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda memur maaşlarına yapılacak toplam artışın yüzde 8,39 olması bekleniyor.
Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşının 76 bin 116 liraya, memur emeklisi aylığının ise 34 bin 172 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Tabloda, güncel maaşlar ile farklı enflasyon beklentilerine göre ortaya çıkan olası zamlı tutarlar karşılaştırılıyor. Belirtilen rakamlar tahmini hesaplamalara dayanıyor ve henüz kesinleşmiş maaşları yansıtmıyor.