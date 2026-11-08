Memur zammında yeni tablo! Polis, doktor, öğretmen... Ocak 2027’de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TCMB TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 6,67

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Hesaplamaya göre memurlar için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,59, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,67 olacak.

Bu senaryoda en düşük memur maaşının 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya yükselmesi bekleniyor.