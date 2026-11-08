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Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:20

Memur zammında yeni tablo! Polis, doktor, öğretmen... Ocak 2027'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2027 memur zammı hesaplamaları, ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla güncellendi. Dört aylık verilerle zam oranı yüzde 6,27'ye ulaşırken, yıl sonu tahminleri memur maaşı artışına ilişkin beklentileri de ortaya koydu. Polis, öğretmen, doktor, avukat ve hemşirelerin yeni maaşları merak konusu oldu.Peki, Ocak 2027'de memur zammı ne kadar olacak?

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Memur zammında yeni tablo! Polis, doktor, öğretmen... Ocak 2027’de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
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2027 Ocak döneminde memur maaşlarına uygulanacak zam oranı, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla kesinleşecek. Mevcut veriler üzerinden yürütülen tahminler, polis, öğretmen ve doktor başta olmak üzere kamu personelinin yeni yılda alacağı maaşlara dair ilk tabloyu ortaya çıkarıyor.

EKİM AYI VERİLERİYLE MEMUR ZAMMI YENİDEN HESAPLANDI

TÜİK'in yayımladığı verilere göre 2026'nın ikinci yarısında aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 oldu.

Bu rakamlarla temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon yüzde 8,28 olarak hesaplandı. Böylece Ocak 2027 memur maaşı zammına yönelik hesaplamalarda dört aylık veri tamamlanmış oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ENFLASYON FARKI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için temmuz-aralık dönemindeki TÜFE artışının yüzde 7 olan toplu sözleşme zammını geride bırakması gerekiyor.

İlk dört aylık enflasyon verileriyle bu eşik aşılırken yüzde 1,20 civarında enflasyon farkı oluştu. Ocak ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı da eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 6,27'ye ulaştı.

Ancak bu rakam kesin zam oranı değil. Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Ocak 2027'de geçerli olacak artış kesinleşecek.

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OCAK 2027 MEMUR ZAMMI İÇİN BEKLENTİLER GÜNCELLENİYOR

Memur maaşlarına yansıtılacak zam oranında yıl sonu enflasyon tahminleri de belirleyici olacak. Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve piyasa katılımcılarının öngörüleri doğrultusunda ocak ayı için farklı artış hesaplamaları yapılıyor.

TCMB TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 6,67

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Hesaplamaya göre memurlar için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,59, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,67 olacak.

Bu senaryoda en düşük memur maaşının 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya yükselmesi bekleniyor.

OVP TAHMİNİNDE ZAM ORANI YÜZDE 7'YE ÇIKIYOR

Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerine göre altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 7 olarak hesaplanıyor. En düşük memur maaşının 75 bin 140 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor.

PİYASA BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,02 OLABİLİR

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıllık enflasyon beklentisi yüzde 29,63, altı aylık enflasyon tahmini ise yüzde 10,08 olarak öne çıkıyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde ocak zammının yüzde 8,02 seviyesine ulaşması bekleniyor. Buna göre en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 liraya yükselebilir.

FKE TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 8,39'A ÇIKABİLİR

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKE) ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 30,06 olarak açıklandı. Altı aylık enflasyonun yüzde 10,45 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda memur maaşlarına yapılacak toplam artışın yüzde 8,39 olması bekleniyor.

Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşının 76 bin 116 liraya, memur emeklisi aylığının ise 34 bin 172 liraya yükselmesi öngörülüyor.

MESLEK MESLEK 2027 MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ

Tabloda, güncel maaşlar ile farklı enflasyon beklentilerine göre ortaya çıkan olası zamlı tutarlar karşılaştırılıyor. Belirtilen rakamlar tahmini hesaplamalara dayanıyor ve henüz kesinleşmiş maaşları yansıtmıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Memur zammında yeni tablo! Polis, doktor, öğretmen... Ocak 2027'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
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