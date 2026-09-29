Memurlardan Konak Belediyesi’ne mühlet: Alacaklar ödenmezse iş bırakacaklar!

ALTINA İMZA ATTIĞINIZ SÖZLEŞMEYE UYMALISINIZ

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bizler Tüm Bel-Sen olarak yalnızca ekonomik ve sosyal haklarımız için mücadele etmiyoruz. Sendikal özgürlüğümüzü, örgütlenme hakkımızı ve imza altına aldığımız Toplu İş Sözleşmesi'nin uygulanmasını da savunuyoruz. Bir kez daha söylüyoruz: İmza attığınız TİS'e uymalısınız! Sendikal faaliyeti cezalandıramazsınız! Temsilcilerin ve sendika yöneticilerinin görev yerlerini TİS' e aykırı biçimde değiştiremezsiniz! Konak Belediyesi emekçileri yalnız değildir. Haklarımızdan ve örgütlü mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! Konak Belediyesi Yönetimi'nden beklentimiz açıktır: Sendikal faaliyet nedeniyle görev yeri değiştirilen arkadaşlarımızın görev yerlerini eski haline getirilmesini istiyoruz! TİS'ten doğan geriye dönük alacaklarımızın, SDT ödemelerimizin ve diğer kazanılmış haklarımızın bir an önce ödenmesini istiyoruz. Artık belirsizlik istemiyoruz. Artık sözlü vaatlerle yetinmek istemiyoruz.