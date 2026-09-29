Haberler Yaşam Haberleri Memurlardan Konak Belediyesi'ne mühlet: Alacaklar ödenmezse iş bırakacaklar!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:12

Memurlardan Konak Belediyesi'ne mühlet: Alacaklar ödenmezse iş bırakacaklar!

Konak Belediyesi'nde bıçak kemiğe dayandı. Her ay maaşlar ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatları ödenmeyince memurlar sokağa indi. Belediye yönetimi, memurların 1 haftadır belediye önünde gerçekleştirdiği eylemlere kayıtsız kalınca ipler kopma noktasına geldi. Yaşanan gelişme sonrası belediyede örgütlü memur sendikası Tüm Bel Sen eylemlerin dozunu artırma kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada taraflar arasında imza altına alınan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklar ile sosyal denge tazminatları ve diğer ödemelerin yapılmaması halinde 2 Ekim Cuma günü belediye hizmet binası önünde düzenlenecek basın açıklaması sonrası memurların yarım gün iş bırakacağı duyuruldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER Yaşam
Memurlardan Konak Belediyesi’ne mühlet: Alacaklar ödenmezse iş bırakacaklar!
  • ABONE OL

Konak Belediyesi'nde görev yapan memurlar her ay maaşları ile birlikte ödenmesi gereken sosyal denge tazminatları ile işverenle imzaladıkları toplu sözleşmeden kaynaklı Ocak 2026'dan bu yana geriye dönük alacaklarını zamanında alamayınca eylem başlattı.

MEMURLARIN ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI

Geçtiğimiz hafta boyunca öğle saatlerinde Basmane'de, belediye hizmet binası önünde toplanan memurlar örgütlü oldukları Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu şube aracılığı ile belediye yönetimine 'alacaklarımızı bir an önce ödeyin' çağrısında bulundu.

EYLEMLER 1 HAFTADIR SÜRÜYOR

İşveren, memurların 1 hafta boyunca sürdürdüğü eylemlere kayıtsız kalınca örgütlü sendika eylemlerin dozunu artırma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda Konak Belediye yönetimine Cuma gününe kadar süre tanındı. Yapılan açıklamada haftanın son gününe kadar memur alacakları ile görev yerleri değiştirilen personellerin işlerine iade edilmemesi halinde yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu.

ALTINA İMZA ATTIĞINIZ SÖZLEŞMEYE UYMALISINIZ

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bizler Tüm Bel-Sen olarak yalnızca ekonomik ve sosyal haklarımız için mücadele etmiyoruz. Sendikal özgürlüğümüzü, örgütlenme hakkımızı ve imza altına aldığımız Toplu İş Sözleşmesi'nin uygulanmasını da savunuyoruz. Bir kez daha söylüyoruz: İmza attığınız TİS'e uymalısınız! Sendikal faaliyeti cezalandıramazsınız! Temsilcilerin ve sendika yöneticilerinin görev yerlerini TİS' e aykırı biçimde değiştiremezsiniz! Konak Belediyesi emekçileri yalnız değildir. Haklarımızdan ve örgütlü mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! Konak Belediyesi Yönetimi'nden beklentimiz açıktır: Sendikal faaliyet nedeniyle görev yeri değiştirilen arkadaşlarımızın görev yerlerini eski haline getirilmesini istiyoruz! TİS'ten doğan geriye dönük alacaklarımızın, SDT ödemelerimizin ve diğer kazanılmış haklarımızın bir an önce ödenmesini istiyoruz. Artık belirsizlik istemiyoruz. Artık sözlü vaatlerle yetinmek istemiyoruz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Konak Belediyesi emekçileri olarak emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yönetim bu şekilde çağrılarımızın hepsine kulak tıkar ise 02 Ekim Cuma günü tekrar burada bütün örgütlü sendikalar olarak toplanıp basın açıklamamızı yaparak yarım gün iş bırakma uygulayacağız." İfadelerine yer verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Memurlardan Konak Belediyesi'ne mühlet: Alacaklar ödenmezse iş bırakacaklar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA