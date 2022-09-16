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Giriş Tarihi: 16.9.2022 14:21

Menajer İbrahim Koç, hemşehrilerini ünlülerle buluşturdu

Uzun yıllardır ünlülerin menajerliğini ve organizatörlüğünü yapan İbrahim Koç, ünlü isimleri memleketi Balıkesir’de hemşehrileriyle buluşturdu.

Menajer İbrahim Koç, hemşehrilerini ünlülerle buluşturdu

100. Yıl Kurtuluş etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri Balıkesir'e getiren Koç; Afrikalı Ali ve Mevlüt Acaroğlu'nun sunumlarıyla Ekin Uzunlar, Tuğçe Kandemir, İsmail Özkan ve Ayşe Dinçer'i Sındırgı'da,

Bilal Sonses ve Zara'yı Dursunbey'de, Tuğçe Kandemir'i Altıeylül Belediyesi'nde sevenleriyle bulusturdu. Balıkesir'in 100.Yılına yakışır birbirinden güzel etkinliklerin ve konserlerin Altıeylül Belediyesi'nin organizasyonuyla 11 Eylül'de Mustafa Ceceli konseri ile son buldu. İbrahim Koç; İnsanın doğduğu, büyüdüğü topraklarda böyle güzel organizasyonlara imza atabilmesi ayrı bir keyif, sahnede Başkanlarımız tarafından onore edilmek farklı bir gurur diyerek mutluluğunu dile getirip; Emekleri için Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya ayrı ayrı teşekkür etti…

"Bu bir ilandır"

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Menajer İbrahim Koç, hemşehrilerini ünlülerle buluşturdu
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