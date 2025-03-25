Menderes Belediye Başkanı Çiçek satmaya doyamadı! Önce Köy yolunu şimdi de tarlaları satıyor!

İzmir'de CHP Belediyeciliği çöktü. Borç batağına saplanan, çalışanlarının maaşlarını adeta taksite bağlayan ilçe belediyeleri gözünü mülkiyetindeki taşınmazlara dikti.

KÖY YOLUNU DA SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Kırsal Tekeli mahallesinde köylülerin tarlalarına giderken kullandıkları köy yolunu dahi satışa çıkaran CHP'li Menderes Belediyesinden yeni bir satış haberi daha geldi.

İHALE 9 NİSAN'DA

Menderes Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan ilana göre belediye mülkiyeti kendisine ait 6 taşınmazı daha satışa çıkardı. İçlerinde tarla ve zeytinliklerin yer aldığı taşınmazların 9 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra satılacağı duyuruldu.

TARLA VE ZEYTİNLİK

Menderes'in Özdere'de, Akçaköy ve Gümüldür mahallelerinde bulunan 6 taşınmazın belirlenen muhammen bedelleri 2 milyon 44 bin lira ile 10 milyon 233 bin lira arasında değişiyor. Taşınmazların büyüklükleri ise 146 metrekare ile 6 bin 703 metrekare arasında bulunuyor.

36 MİLYON LİRA GELİR ELDE EDİLECEK

Taşınmazların belirlenen muhammen bedeller üzerinden satılması halinde Menderes Belediyesi'nin kasasına 36 milyon lira kaynak aktarılması hedefleniyor.

SABAH YAZDI KÖY YOLU KURTULDU

Bu güne kadar belediyeye ait birçok gayrimenkulü deyim yerindeyse haraç mezat satan CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Ç içek geçtiğimiz haftalarda kırsal Tekeli mahallesinde köylülerin tarlalarına gidip gelirken kullandıkları köy yolunu da satışa çıkarmıştı. SABAH Menderes'te yaşanan skandalı 'Satmaya doyamadı. Köy yoluna göz dikti' başlığı ile manşetine taşımıştı. SABAH'ın haberinin ardından giderek büyüyen tepkiler üzerine Başkan Çiçek köy yolunu satış listesinden çıkarmıştı.