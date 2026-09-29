Menderes Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında flaş detay: Hapisteki iş insanından bile rüşvet istemiş!

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir iddia ortaya çıktı. Soruşturmanın başlamasına neden olan iş insanı Yakup Toprak, daha önce belediye yöneticilerine ruhsat işlemleri nedeniyle yüksek miktarlarda para vermeye zorlandığını öne sürmüştü. Toprak'ın savcılığa verdiği ifadeye göre, Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in şikâyeti üzerine 16 gün cezaevinde kaldığı dönemde, şikâyetten vazgeçilmesi karşılığında kendisinden 1 milyon dolar istendi.
Yakup Toprak
"İTİBAR KAYBI PARASI"
Toprak, cezaevinde bulunduğu sırada Sönmez'in bir arkadaşı aracılığıyla avukatına ulaşıldığını ve 1 milyon dolarlık ödeme talep edildiğini iddia etti. Toprak ifadesinde, bu paranın kendisine "itibar kaybı parası" olarak aktarıldığını ve ödeme yapılmaması halinde şikâyetten vazgeçilmeyeceğinin söylendiğini öne sürdü. Toprak, söz konusu süreçte kamu malına zarar verme ve kamu görevlisine hakaret suçlarından beraat etti. "Kasten yaralama" suçundan ise yargılamasının tutuksuz olarak sürdüğü belirtildi.
İlkay Çiçek
400 BİN AVROSU BELEDİYEDE KAYBOLDU
Toprak'ın soruşturma dosyasındaki ifadesine göre olayların başlangıcı oteline çalışma ruhsatı alma sürecinde başladı. Toprak, önceki Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan'ın kendisinden 250 bin dolar istediğini, bu paranın 40 bin dolarını makamında teslim ettiğini ancak ruhsat sorununu çözemediğini öne sürdü. Daha sonra yeni belediye yönetimi döneminde Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in kendisinden VIP Mercedes Vito istediğini, ilerleyen süreçte ise ruhsat karşılığında 400 bin avro talep edildiğini iddia etti. Toprak, 400 bin avroyu belediye yakınındaki bir kafede bıraktığını, ardından Sönmez'in odasına çıktığını ve burada yaşanan arbede sonrasında belediyeden ayrıldığını anlattı. Kafeye döndüğünde ise 400 bin avronun ve paranın yanında bulunan kişinin ortadan kaybolduğunu söyledi.
Rüzgar Sönmez
WHATSAPP YAZIŞMALARI DA DOSYADA
Menderes Belediyesi soruşturmasında eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisi arasında yapılan ve dosyaya giren WhatsApp yazışmaları da dikkat çekmişti. Söz konusu yazışmalarda Çiçek'in, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in bazı iş insanlarından para aldığını ve belediyedeki bazı işlerin Sönmez üzerinden yürütüldüğünü söylediği iddia edilmişti. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında İlkay Çiçek ve Rüzgar Sönmez'in de bulunduğu 17 şüpheli rüşvet ve irtikap suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı.