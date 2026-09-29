Menderes Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: Hapisteki isimden bile rüşvet talep etmiş!

İlkay Çiçek

400 BİN AVROSU BELEDİYEDE KAYBOLDU

Toprak'ın soruşturma dosyasındaki ifadesine göre olayların başlangıcı oteline çalışma ruhsatı alma sürecinde başladı. Toprak, önceki Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan'ın kendisinden 250 bin dolar istediğini, bu paranın 40 bin dolarını makamında teslim ettiğini ancak ruhsat sorununu çözemediğini öne sürdü. Daha sonra yeni belediye yönetimi döneminde Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in kendisinden VIP Mercedes Vito istediğini, ilerleyen süreçte ise ruhsat karşılığında 400 bin avro talep edildiğini iddia etti. Toprak, 400 bin avroyu belediye yakınındaki bir kafede bıraktığını, ardından Sönmez'in odasına çıktığını ve burada yaşanan arbede sonrasında belediyeden ayrıldığını anlattı. Kafeye döndüğünde ise 400 bin avronun ve paranın yanında bulunan kişinin ortadan kaybolduğunu söyledi.