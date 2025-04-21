Menemen’e bir kapalı pazar yeri daha

Menemen Belediyesi, ilçede refah seviyesini yükseltecek çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Göreve geldikten çok kısa süre sonra, daha önce iki belediye başkanı ve bir de başkan vekili görmesine rağmen bir türlü bitirilemeyen Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri'ni tamamlayarak hizmete açan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın vizyonu doğrultusunda sırasıyla Koyundere ve Seyrek'te kapalı pazar yerleri açılmış, hem vatandaş hem de pazarcı esnafı rahat bir nefes almıştı.





YENİ DURAK TÜRKELLİ OLDU

Menemen'de devam eden kapalı pazar yeri çalışmalarının son halkası Türkelli oldu. Bölgede yaşayan vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda içinde dükkan alanlarını da barındıran Türkelli Kapalı Pazar Yeri inşaatı tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve modern dokunuşlarla bölgeye yeni bir soluk getiren Türkelli Kapalı Pazar Yeri, vatandaşların da büyük beğenisini kazanarak takdir topladı.





"MENEMEN'İN REFAH SEVİYESİNİ DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kapalı pazar yerleri bize göre modern çağın olmazsa olmazıdır. Hijyen koşullarının iyileştirilmesi, sokakların temiz kalması, yazları güneşten, kışları yağmurdan koruyarak kesintisiz bir alışveriş sunması gibi birçok faydası olan pazar yerimiz Türkellimize hayırlı uğurlu olsun. Menemen'in dört bir yanında hemşehrilerimizin refah seviyesini daha da yukarı taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.