"Menemeni tek geçerim" diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

Mutfakta yumurta denildiğinde akan sular durur, Türkiye'de ise pazar sabahlarının lideri her zaman menemendir. Ancak gastronomi dünyasının saygın platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini sıralayınca işler değişti. Küresel listede 4 geleneksel Türk lezzeti yer alırken, sıralamayı görenler gözlerine inanamadı. "Menemeni tek geçerim" diyenleri şaşırtacak, klasiklere alışmış olanları yenilikleri keşfetmeye zorlayacak o liste yayınlandı.

İşte, "En İyi Yumurtalı Yemekler" listesi ve Türk mutfağının tadına doyulmaz 4 lezzetinin sıralamadaki yeri;