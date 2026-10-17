Haberler Yaşam Haberleri 'Menemeni tek geçerim' diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!
Giriş Tarihi: 17.10.2026 17:04

"Menemeni tek geçerim" diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri açıklandı ve listeye Türkiye'den tam 4 lezzet girdi. Üstelik bir tanesi, menemeni bile geride bırakıp zirveye oynadı. İşte ezber bozan o liste...

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Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!
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Mutfakta yumurta denildiğinde akan sular durur, Türkiye'de ise pazar sabahlarının lideri her zaman menemendir. Ancak gastronomi dünyasının saygın platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini sıralayınca işler değişti. Küresel listede 4 geleneksel Türk lezzeti yer alırken, sıralamayı görenler gözlerine inanamadı. "Menemeni tek geçerim" diyenleri şaşırtacak, klasiklere alışmış olanları yenilikleri keşfetmeye zorlayacak o liste yayınlandı.

İşte, "En İyi Yumurtalı Yemekler" listesi ve Türk mutfağının tadına doyulmaz 4 lezzetinin sıralamadaki yeri;

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri

30. Kaygana - Türkiye - 3.9

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

29. Kabaklı Omlet - Toskana, İtalya - 3.9

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Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

28. Huevos rancheros - Meksika - 4.0

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

27 - Uitsmijter spek en kaas - Hollanda - 4.0

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

26. Frittata al tartufo - Umbria, İtalya - 4.0

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

25. Oyakodon - Tokyo, Japonya - 4.0

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

24. Omurice - Japonya - 4.0

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

23. Fritaja sa šparogama - İstria, Hırvatistan - 4.0

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

22. Háo jiān (İstiridye omleti) - Fujian, Çin - 4.0

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

21. Onsen tamago - Japonya - 4.0

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

20. Masala omleti - Hindistan - 4.1

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

19. Huevos divorciados - Meksika - 4.1

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

18. Perico Venezolano - Venezuela - 4.1

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

17. Çılbır - Türkiye - 4.1

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

16. Tortilla de patata - Extremadura, İspanya - 4.1

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

15. Chawanmushi - Kyoto, Japonya - 4.1

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

14. Menemen - Türkiye - 4.1

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

13. Eggs Benedict - New York, Amerika Birleşik Devletleri - 4.1

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

12. Arepa de huevo - Kolombiya - 4.1

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

11. Lujidan (Soya yumurtası) - Çin - 4.2

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!
10. Fourtalia - Andros, Yunanistan - 4.2
Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

9. Fan qie chao dan (Domates ve yumurta kızartma) - Çin - 4.2

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

8. Ispanaklı yumurta - Türkiye - 4.2

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

7. Staka me ayga - Hanya, Yunanistan - 4.2

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

6. Huevos rotos - Madrid, İspanya - 4.2

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

5. Şakşuka - Tunus - 4.2

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

4. Tortang talong - Filipinler - 4.3

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

3. Tortilla de Betanzos - Betanzos, İspanya - 4.3

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

2. Strapatsada - Yunanistan - 4.4

Menemeni tek geçerim diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

1. Ajitsuke Tamago - Japonya - 4.4

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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