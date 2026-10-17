"Menemeni tek geçerim" diyorsanız bu listeye bakın: Yumurtalı 4 Türk lezzeti globalde yarışıyor!

Mutfakta yumurta denildiğinde akan sular durur, Türkiye'de ise pazar sabahlarının lideri her zaman menemendir. Ancak gastronomi dünyasının saygın platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini sıralayınca işler değişti. Küresel listede 4 geleneksel Türk lezzeti yer alırken, sıralamayı görenler gözlerine inanamadı. "Menemeni tek geçerim" diyenleri şaşırtacak, klasiklere alışmış olanları yenilikleri keşfetmeye zorlayacak o liste yayınlandı.
İşte, "En İyi Yumurtalı Yemekler" listesi ve Türk mutfağının tadına doyulmaz 4 lezzetinin sıralamadaki yeri;
30. Kaygana - Türkiye - 3.9
28. Huevos rancheros - Meksika - 4.0
27 - Uitsmijter spek en kaas - Hollanda - 4.0
26. Frittata al tartufo - Umbria, İtalya - 4.0
25. Oyakodon - Tokyo, Japonya - 4.0
24. Omurice - Japonya - 4.0
23. Fritaja sa šparogama - İstria, Hırvatistan - 4.0
22. Háo jiān (İstiridye omleti) - Fujian, Çin - 4.0
21. Onsen tamago - Japonya - 4.0
20. Masala omleti - Hindistan - 4.1
19. Huevos divorciados - Meksika - 4.1
18. Perico Venezolano - Venezuela - 4.1
17. Çılbır - Türkiye - 4.1
16. Tortilla de patata - Extremadura, İspanya - 4.1
15. Chawanmushi - Kyoto, Japonya - 4.1
14. Menemen - Türkiye - 4.1
13. Eggs Benedict - New York, Amerika Birleşik Devletleri - 4.1
12. Arepa de huevo - Kolombiya - 4.1
11. Lujidan (Soya yumurtası) - Çin - 4.2
9. Fan qie chao dan (Domates ve yumurta kızartma) - Çin - 4.2
8. Ispanaklı yumurta - Türkiye - 4.2
7. Staka me ayga - Hanya, Yunanistan - 4.2
6. Huevos rotos - Madrid, İspanya - 4.2
5. Şakşuka - Tunus - 4.2
4. Tortang talong - Filipinler - 4.3
3. Tortilla de Betanzos - Betanzos, İspanya - 4.3
2. Strapatsada - Yunanistan - 4.4