Menemenin lezzet sırrı ortaya çıktı! Sadece bir kaşık eklemek yetiyor

MENEMENİN TADINI DEĞİŞTİREN MALZEME: TEREYAĞI

Menemen hazırlarken kullanılan yağ, yemeğin lezzetini doğrudan etkiliyor. Özellikle tereyağı, kendine özgü aromasıyla menemene daha yoğun ve zengin bir tat kazandırıyor. Zeytinyağı veya sıvı yağ yerine tereyağı tercih etmek ya da pişirme sırasında az miktarda tereyağı ilave etmek, klasik tarifte farklı bir lezzet elde edilmesini sağlıyor.

Tereyağının yanmaması için kısık veya orta ateşte eritilmesi önem taşıyor. Ardından doğranmış biberler eklenerek hafifçe kavruluyor. Domatesler ilave edildikten sonra suyunu salıp çekene kadar pişiriliyor. Son aşamada yumurtalar eklenerek menemen istenilen kıvama gelene kadar pişiriliyor.