Menemenin lezzet sırrı ortaya çıktı! Sadece bir kaşık eklemek yetiyor

Menemen hazırlarken kullanılan malzemeler kadar pişirme yöntemi de lezzeti etkiliyor. Özellikle tarifin içerisine eklenen tek bir malzeme, bildik menemen lezzetine farklı bir aroma kazandırıyor. Evde kolayca uygulanabilen bu yöntem, kahvaltıda farklı tatlar denemek isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Menemen hazırlarken kullanılan yağ, yemeğin lezzetini doğrudan etkiliyor. Özellikle tereyağı, kendine özgü aromasıyla menemene daha yoğun ve zengin bir tat kazandırıyor. Zeytinyağı veya sıvı yağ yerine tereyağı tercih etmek ya da pişirme sırasında az miktarda tereyağı ilave etmek, klasik tarifte farklı bir lezzet elde edilmesini sağlıyor.
Tereyağının yanmaması için kısık veya orta ateşte eritilmesi önem taşıyor. Ardından doğranmış biberler eklenerek hafifçe kavruluyor. Domatesler ilave edildikten sonra suyunu salıp çekene kadar pişiriliyor. Son aşamada yumurtalar eklenerek menemen istenilen kıvama gelene kadar pişiriliyor.
Öncelikle biberler küçük küçük doğranır. Tavaya tereyağı ve sıvı yağ alınarak eritilir. Doğranan biberler ilave edilip yumuşayana kadar kavrulur.
Kabukları soyulup küp küp doğranan domatesler tavaya eklenir. Domatesler suyunu salıp kıvam almaya başlayana kadar pişirilir. Ardından tuz ve baharatlar ilave edilir.
Son aşamada yumurtalar kırılır ve tercihe göre karıştırılarak ya da bütün bırakılarak pişirilir. Yumurtaların fazla kurumasını önlemek için menemen ocaktan çok fazla bekletilmeden alınır.
Menemenin lezzetini artırmak için kullanılan malzemelerin tazeliği büyük önem taşıyor. Olgun ve sulu domatesler yemeğin hem rengini hem de kıvamını güzelleştiriyor. Biberlerin çok fazla kavrulmaması, aromalarının korunmasına yardımcı oluyor.
Yumurtaların ne zaman eklendiği de menemenin kıvamını belirleyen önemli ayrıntılardan biri. Daha sulu bir menemen isteyenler yumurtaları kısa süre pişirebilirken, daha katı kıvam tercih edenler pişirme süresini biraz uzatabilir.