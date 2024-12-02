Menengiç Kahvesi’ne AB tescili

Doğal aroması ve kendine has lezzetiyle menengiç kahvesi, Anadolu'nun dünya çapında tanınan lezzetleri arasındaki yerini aldı. Türkiye'nin Avrupa Birliğinde tescillenen ilk coğrafi işaretli ürünü olan Gaziantep Baklavası ve önceki aylarda tescillenen Araban Sarımsağı'nın ardından Gaziantep'in AB tescilli ürün sayısı 3'e çıktı.

Menengiç Kahvesi'nin tescili üzerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yayınladıkları mesajlarla tescili kutladı.

Tarım Bakanı Yumaklı mesajında, "AB'den tescil alan 29'uncu ürünümüz: Gaziantep Menengiç Kahvesi. Eşsiz kokusu ve aromasıyla ülkemizde severek tüketilen menengiç kahvesi, sınırlarımızı aşarak Avrupa'da da tescillendi. Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz" bilgisine yer verdi.

Bakan Kacır ise, "Gaziantep Menengiç Kahvesi, Avrupa Birliği'nde tescillenen 29. coğrafi işaretimiz oldu! Doğal aroması ve kendine has lezzetiyle menengiç kahvemiz, Anadolu'nun dünya çapında tanınan lezzetleri arasındaki yerini aldı. Bu önemli adım, Gaziantep'imize ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel Kalkınma Hamlesi ile yerel değerlerimizi dünya vitrinine taşımaya ve coğrafi işaretli ürünlerimizin marka değerini yükseltmeye kararlıyız" dedi.

MENENGİÇ KAHVESİ

Yabani bir fıstık türü olan Menengiç meyvesinin kurutulmasından elde edilen ve kafein içermeyen yapısıyla bilinen Menengiç Kahvesi özel tadıyla kahve tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.