Mera arazilerini tapu vaadiyle satan 3 kişi tutuklandı

Olay Bağlar ilçesindeki kırsal mahallede meydana geldi. Devlete ait mera arazilerinin usulsüz şekilde vatandaşlara pazarlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, Bağlar ilçesindeki mera arazileri, arazi fotoğrafçısı tarafından hazırlanan krokilerle parsellere ayrıldı. Mahalle muhtarının organizasyonun başında bulunduğu, bir kişinin de vatandaşlarla bağlantı kurarak satış sürecinde aracılık yaptığı öne sürüldü.

KROKİLERLE PARSELLERE AYIRDILAR

İleride tapu verileceği vaadiyle vatandaşlardan para alındığı iddia edildi. Kamuya ait mera arazilerinin, yasal olarak tahsis edilmiş gibi gösterilerek pazarlandığı öne sürüldü. Bunun üzerine bazı vatandaşlar para ödedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI, JASAT OPERASYON YAPTI

İhbarlar üzerine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri çalışma başlattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada mağdurların ifadeleri alındı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve para transferleri incelenirken, arazi krokilerine ilişkin kurum kayıtları da araştırıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmaların ardından mahalle muhtarı, arazi topografçısı ve aracı olduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör