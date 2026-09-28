Meral’ın katili dikiz aynasından bulundu

Manisa, Aksaray ve Gaziantep'teki karanlık perdeler JASAT ve özel ekiplerin takibiyle aralandı. Manisa'da 6 Temmuz 2015'te yol kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın dosyası yeniden ele alındı. Adli emanette duran olay yerinden ele geçirilen araç parçasının Volkswagen modellerine ait yan ayna çerçevesi olduğu saptandı. 9 saatlik kamera taramasında olay saatinde bölgede olan 45 UA 8887 plakalı araç tespit edildi. Aracın 2017'de satıldığı ve Şanlıurfa'daki yeni sahibinin aynayı değiştirdiği belirlendi. Olay tarihindeki araç sahibi Ruhan Çelik 24 Eylül 2026'da yakalanarak tutuklandı. Aksaray'da 2007'de kaybolan Fadime Görgülü dosyası Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nca yeniden açıldı.

Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri üzerine düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Evin bahçesinde yapılan aramada kadın kıyafetleri ve kemikler bulundu. Şüpheli Hava Görgülü, Fadime'nin düştüğünü, öldüğünü görünce cesedi mandıraya sürüklediğini ve bileziklerini aldığını itiraf etti. Hava Görgülü ve İlhan Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te 2011'de çeyizci Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosya HTS ve teknik takiple çözüldü. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör