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Giriş Tarihi: 26.09.2026 19:11

MERCAN KÖŞK 4. BÖLÜM İZLE! atv ile Mercan Köşk yeni bölüm izle!

atv ekranlarının sevilen dizisi Mercan Köşk, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin 4. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak konusu olurken, bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Mercan Köşk 4. bölüm izleme ekranı ve yeni bölümde yaşanacaklar gündemdeki yerini aldı.

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MERCAN KÖŞK 4. BÖLÜM İZLE! atv ile Mercan Köşk yeni bölüm izle!
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Mercan Köşk'ün yeni bölümünde hikâyenin nasıl ilerleyeceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. atv ekranlarında yayınlanan dizinin 4. bölümünü izlemek isteyenler, yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmadığını ve izleme seçeneklerini araştırıyor. Mercan Köşk 4. bölüm izle bilgileri haberimizde yer alıyor.

MERCAN KÖŞK 4. BÖLÜM İZLE

Mercan Köşk yeni bölümü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

MERCAN KÖŞK BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MERCAN KÖŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider. Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur. Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır.

Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer. Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür. Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.

MERCAN KÖŞK OYUNCULARI

Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).


Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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MERCAN KÖŞK 4. BÖLÜM İZLE! atv ile Mercan Köşk yeni bölüm izle!
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