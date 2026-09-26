Mercan Köşk 5. bölüm fragmanı: Mercan Köşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mercan Köşk'te hikayenin nasıl ilerleyeceğini öğrenmek isteyen izleyiciler, yeni bölümden gelecek ipuçlarını yakından takip ediyor. Dizinin 5. bölümüne ilişkin fragman gelişmesi gündemde yer alırken, atv ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm öncesinde fragmanın ne zaman paylaşılacağı merak konusu oluyor.

MERCAN KÖŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider. Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur. Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır.