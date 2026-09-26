Mercan Köşk 5. bölüm fragmanı: Mercan Köşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mercan Köşk'te hikayenin nasıl ilerleyeceğini öğrenmek isteyen izleyiciler, yeni bölümden gelecek ipuçlarını yakından takip ediyor. Dizinin 5. bölümüne ilişkin fragman gelişmesi gündemde yer alırken, atv ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm öncesinde fragmanın ne zaman paylaşılacağı merak konusu oluyor.
Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider. Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur. Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır.
Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer. Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür. Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.
MERCAN KÖŞK BÖLÜMLER VE TANITIMI İÇİN TIKLAYINIZ