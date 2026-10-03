Mercan Köşk 5. bölüm izle: ATV canlı Mercan Köşk izle

Diğer yandan Aras'a bilenmiş halde Tarsus'a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer. Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağ'ların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör