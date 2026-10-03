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Giriş Tarihi: 3.10.2026 19:36

Mercan Köşk 5. bölüm izle: ATV canlı Mercan Köşk izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk, 5. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Hülya’nın Eslem ve Selçuk arasındaki gizemi çözme çabası, Tarsus’a gelen Toprak’ın dengeleri tamamen değiştirmesiyle dizi heyecan dolu bir kırılma noktasına ulaşıyor. Mercan Köşk 5. bölüm izleme ekranı ve dizi izle araştırmaları gündemde.

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Mercan Köşk 5. bölüm izle: ATV canlı Mercan Köşk izle
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Diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümde Aras'ın limanda attığı adımlar Esved'i hamlesiz bırakırken, Cemre ise gizemli mesajların peşine düşüyor. Hozan ve Mercandağ aileleri arasında gerilim tırmanırken, Toprak'ın Tarsus'a gelişi fırtınanın habercisi oluyor. İşte Mercan Köşk son bölüm ATV yayın bilgileri ve tüm merak edilen detaylar.

MERCAN KÖŞK 5. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yeni sezonda her hafta cumartesi günleri takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

ATV CANLI İZLE

MERCAN KÖŞK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Hülya, Eslem ve Selçuk'un sırrını öğrenecek mi? Aras'ın limandaki hamleleri Esved'i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras'tan sorar.

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Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar Cemre, Mert'e yapılanların hesabını sormak için Behiye'nin karşısına çıkar.

Diğer yandan Aras'a bilenmiş halde Tarsus'a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer. Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağ'ların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Mercan Köşk 5. bölüm izle: ATV canlı Mercan Köşk izle
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