Mercan Köşk 5. bölüm izle: ATV canlı Mercan Köşk izle

Diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümde Aras'ın limanda attığı adımlar Esved'i hamlesiz bırakırken, Cemre ise gizemli mesajların peşine düşüyor. Hozan ve Mercandağ aileleri arasında gerilim tırmanırken, Toprak'ın Tarsus'a gelişi fırtınanın habercisi oluyor. İşte Mercan Köşk son bölüm ATV yayın bilgileri ve tüm merak edilen detaylar.
ATV ekranlarında yeni sezonda her hafta cumartesi günleri takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar Cemre, Mert'e yapılanların hesabını sormak için Behiye'nin karşısına çıkar.