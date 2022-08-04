Meriç Aral kimdir? Serkan Keskin sevgilisi Meriç Aral kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

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Meriç Aral, 1 Temmuz 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne babası da avukat olan güzel oyuncu, lise eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi almıştır.
2012 yılında mezun olan Meriç Aral, avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmak istememiş bunun üzerine Yeni Sinemacılar'da film asistanı olarak çalışmaya başlamış. Oyunculuk kariyerine; 2012'de başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak'ın rol aldığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine davet edilip kabul edince başlamış oldu. Ardından, 2013 – 2015 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Şebnem Dönmez'in oynadığı "Medcezir" dizisinde Hale karakterini canlandırdı.
2014 yılında Unutursam Fısılda filminde Mediha karakterini canlandırdı. 2015 yılında yayınlanan Hesapta Aşk filminde Ezgi karakteri ile yıldızı daha da parlayan Meriç Aral, 2016 yazında Yüksek Sosyete dizisinde başrollerden biri olan Ece karakterine hayat verdi. Şimdi Star Tv'de ikinci sezonu yayınlanan Söz adlı dizide Eylem Mercier karekteri ile izleyicilerin karşısına çıkan güzel oyuncu, 1.71 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.
2018 – Söz (TV Dizisi)
2015 – Hesapta Aşk (Ezgi) (Sinema Filmi)
2014 – Unutursam Fısılda (Mediha) (Sinema Filmi)
2014 – Muska (Melis) (Sinema Filmi)
2013 – 2015 – Medcezir (Hale) (TV Dizisi)
2013 – Balayı (Sinema Filmi)
2012 – Sultan (TV Dizisi)
Başarılı oyuncu 25 Kasım 1977 İzmit doğumludur. Serkan Keskin, 1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu oyunculuk hayatına adım atmıştır. Akademi İstanbul tiyatro okulunda 1999-2002 yılları arasında tiyatro eğitimini tamamlamıştır. 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katılan Keskin, uzun yıllar bu grupta oyuncu, yönetmen olarak çalıştı.
İsmail Keskin, çok ses getiren Leyla İle Mecnun dizisinde İsmail abi karakteri ile geniş hayran kitlesine ulaşmıştı