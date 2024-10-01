Meriç’in suyu artık boşa akmayacak

Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede ekili arazileri modern kapalı sistem sulamak amacıyla yapımına başlanan 'Edirne Meriç Sulama' projesi tamamlandı. Su kaybının önüne geçilerek 78 bin dekar ekili arazinin sulanmasını sağlayacak projede 260 kilometrelik boru hattı döşendi. Proje sayesinde suyun her tarlaya erişimi sağlandı, ayrıca su alma noktaları yerleştirildi. Proje, Edirne'nin tarımsal verimliliğini artırmayı ve üretim desenini çeşitlendirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki 2025 yılı üretim sezonunda faaliyete aktif olarak geçecek olan proje sayesinde kentte 20 milyon lira katkı sağlayacağı belirtildi. Bu sayede kırsal kalkınma ile göçün önüne geçilmesi bekleniyor. Projenin tamamlanması üreticiyi sevindirdi. Meriç Nehri'nden alınan suyu iki pompa istasyonu aracılığıyla kapalı boru hattı ile 78 bin dekar tarım ulaştıracak.