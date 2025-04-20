Meriçte kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Edirne'de 14 yaşındaki E.İ.K, arkadaşıyla birlikte bugün öğlen saatlerinde serinlemek için Mehmet Müezzinoğlu Köprüsünün olduğu mevkiiden Meriç nehrine girdi. Bir süre sonra suya kapılan E.İ.K, gözden kayboldu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Aramaya Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç ekipleri de katıldı. Akşam saatlerine kadar süren aramalar sonucunda talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde aramayı talip eden yakınları göz yaşlarına boğuldu. İlk belirlelemelere göre boğulduğu anlaşılan E.İ.K'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm bedeni belirlenmesi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.