Meriç’te kaybolan Leyla’nın cansız bedeni bulundu

Edirne'de, Yunanistan'a geçmeye çalışırken Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu kaybolan Iraklı iki kardeşten 5 yaşındaki Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Edirne'de 14 Ekim'de meydana gelen olayda, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen Iraklı ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve 3 çocuklarının bulunduğu botun devrilmesiyle aile fertleri suya düştü. Aile üyelerinden bazıları nehirdeki bir adacığa ulaşmayı başarırken, iki kardeş akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmalarının 4'üncü gününde bulunan küçük kızın cansız bedeni, Topsöğüt Karakolu'nun bulunduğu askeri yasak bölgede tespit edildi. AFAD ekipleri, 7 yaşındaki erkek kardeşini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör