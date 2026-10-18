Haberler Yaşam Haberleri Meriç'te kaybolan Leyla'nın cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 18.10.2026

Meriç'te kaybolan Leyla'nın cansız bedeni bulundu

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Meriç’te kaybolan Leyla’nın cansız bedeni bulundu
  • ABONE OL
Edirne'de, Yunanistan'a geçmeye çalışırken Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu kaybolan Iraklı iki kardeşten 5 yaşındaki Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Edirne'de 14 Ekim'de meydana gelen olayda, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen Iraklı ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve 3 çocuklarının bulunduğu botun devrilmesiyle aile fertleri suya düştü. Aile üyelerinden bazıları nehirdeki bir adacığa ulaşmayı başarırken, iki kardeş akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmalarının 4'üncü gününde bulunan küçük kızın cansız bedeni, Topsöğüt Karakolu'nun bulunduğu askeri yasak bölgede tespit edildi. AFAD ekipleri, 7 yaşındaki erkek kardeşini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Meriç'te kaybolan Leyla'nın cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA