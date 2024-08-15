Merih Demiral’a büyük ayıp

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandala daha imza attı. Bu güne kadar kentin yüzlerce noktasına heykel diken İzmir Büyükşehir Belediyesi, konu Mili Futbolcu Merih Demiral olunca yan çizip 'yetkimiz yok' dedi. MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser'in kentin herhangi bir noktasına Milli Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelinin dikilmesi için verdiği önerge ihtisas komisyonlarında oy çokluğu ile ret edildi. Redde gerekçe olarak da 'Büyükşehir belediyesinin heykel yapma yetkisi yok' denildi. Karara tepki gösteren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: "Heykel sayma ihalesi yapacak kadar Heykeli bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkili olmadığını yeni mi anlamıştır. Zaten DEM'lenen, PKK güzellemesi yapan CHP'den fazlasını beklemiyorduk. İzmirli olarak bu skandal kararı protesto ediyoruz" diye konuştu.