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Giriş Tarihi: 14.8.2024

Merih’in heykeli veto yedi MHP’den sert tepki geldi

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Merih’in heykeli veto yedi MHP’den sert tepki geldi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısına milli futbolcu Merih Demiral damga vurdu. MHP'li Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, Euro 2024'te Avusturya'ya attığı iki golün adından bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın İzmir'e heykelinin dikilmesi için yazılı önerge verdi. Önerge oy birliği ile komisyonlara sevk edilirken tartışmaları da beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Biz İzmir'e bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz" dedi. Tugay'ın açıklamalarına tepki gösteren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin "Hayatı boyunca Türklüğe hizmet eden, paralara, pullara ve devletin resmi amblemlerine Bozkurt işaretini nakşeden Atatürk'ün partisinin bugünkü temsilcilerinin düştüğü durum komik mi acı mı? Bunun kararını Türk Milleti verecektir" dedi. Önergeyi meclise sunan MHP Grup Başkan Vekili Altınkeser ise "Komisyonlar da olumlu görüş verirse, Demiral'ın heykeli dikilecek" diye konuştu.
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Merih’in heykeli veto yedi MHP’den sert tepki geldi
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