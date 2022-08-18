Ekonomi piyasaları, gözünü Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararına çevirmiş durumda. Bilindiği üzere Merkez Bankası, 7 aydır politika faizinde değişiklik yapmıyor. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren faiz kararı, 14 seviyesinde sabit tutuluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün toplanacak. TCMB faiz kararı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleştirilecek PPK toplantısının ardından açıklanacak. Bu noktada ''Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' soruları, gündemdeki yerini aldı. Peki, 2022 Ağustos ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte tüm detaylar...