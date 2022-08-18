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Giriş Tarihi: 18.8.2022 09:14

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı: 2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Piyasalar tarafından merakla beklenen Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası, bu yılın ilk 7 toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Hal böyleyken Merkez Bankası faiz kararının bu ay ne olacağı piyasalar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, bugün mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ve tüm detaylar...

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı: 2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Ekonomi piyasaları, gözünü Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararına çevirmiş durumda. Bilindiği üzere Merkez Bankası, 7 aydır politika faizinde değişiklik yapmıyor. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren faiz kararı, 14 seviyesinde sabit tutuluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün toplanacak. TCMB faiz kararı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleştirilecek PPK toplantısının ardından açıklanacak. Bu noktada ''Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' soruları, gündemdeki yerini aldı. Peki, 2022 Ağustos ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 18 Ağustos Perşembe günü yani bugün toplanacak.

Yılın sekizinci faiz kararı, bugün saat 14.00'te açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, TCMB'nin bu toplantıda da politika faizini değiştirmesini beklenmiyor. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulacağını öngörüyor.

PPK TOPLANTI TARİHLERİ

  • 22 Eylül 2022
  • 20 Ekim 2022
  • 24 Kasım 2022
  • 22 Aralık 2022
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Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı: 2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
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