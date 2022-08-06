Ağustos ayının ortalarına doğru piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutan TCMB PPK'nın bu ayki kararı ise merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.
Son toplantı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri doğrultusunda haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmemişti.
TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda son dakika faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.