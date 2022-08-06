Ağustos ayının ortalarına doğru piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutan TCMB PPK'nın bu ayki kararı ise merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar…