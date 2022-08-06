Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı heyecanla bekleniyor! Ağustos ayı 2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olacak?
Giriş Tarihi: 6.8.2022 01:36

Merkez Bankası faiz kararı heyecanla bekleniyor! Ağustos ayı 2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı her ay olduğu gibi bu ay da merakla bekleniyor. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren karar için geri sayım şimdiden başladı. "Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ayın kaçında yapılacak, ne olacak?" soruları bu noktada merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi belli oldu. İşte Ağustos ayı faiz kararına dair detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı heyecanla bekleniyor! Ağustos ayı 2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olacak?

Ağustos ayının ortalarına doğru piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutan TCMB PPK'nın bu ayki kararı ise merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

Son toplantı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri doğrultusunda haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmemişti.

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TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda son dakika faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

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Merkez Bankası faiz kararı heyecanla bekleniyor! Ağustos ayı 2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olacak?
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