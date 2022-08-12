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Giriş Tarihi: 12.8.2022 09:53

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olur? PPK toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Bugün TCMB’nin gündeminde piyasa katılımcıları anketi yer alıyor. Birçok vatandaş döviz kuru ve diğer ekonomik kalemlerde yaşanacak değişimler için Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, sabit kalır mı sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022 Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı tarihi ve TCMB faizi hakkında merak edilenler…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olur? PPK toplantı tarihi

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı açıklanma tarihi için araştırmalar başladı. Borsa İstanbul üzerinde etkili olması beklenen TCMB faizi piyasa takipçileri için oldukça önemli. Her ay açıklanan karar için Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 2022 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, sabit tutulur mu? İşte PPK toplantı tarihi…

AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Karar TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TEMMUZ AYI TCMB FAİZİ NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

PİYASA FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLDU?

Piyasa katılımcıları ile gerçekleştirilen beklenti anketi sonuçları henüz belli olmadı. Beklentinin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.

PPK TOPLANTI TARİHLERİ

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olur? PPK toplantı tarihi
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