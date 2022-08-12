Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olur? PPK toplantı tarihi

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı açıklanma tarihi için araştırmalar başladı. Borsa İstanbul üzerinde etkili olması beklenen TCMB faizi piyasa takipçileri için oldukça önemli. Her ay açıklanan karar için Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 2022 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, sabit tutulur mu? İşte PPK toplantı tarihi…
AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
Karar TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
TEMMUZ AYI TCMB FAİZİ NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.