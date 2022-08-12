Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olur? PPK toplantı tarihi

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı açıklanma tarihi için araştırmalar başladı. Borsa İstanbul üzerinde etkili olması beklenen TCMB faizi piyasa takipçileri için oldukça önemli. Her ay açıklanan karar için Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 2022 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, sabit tutulur mu? İşte PPK toplantı tarihi…