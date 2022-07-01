Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde?

Dünya genelindeki enflasyon ve milli paraları koruma politikası ile birlikte Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun daha da önemli bir anlama büründü. Aynı zamanda önemli notlardan biri de kararın iç piyasayı derinden etkilemesidir. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 temmuz ayı faiz kararı beklentileri!
Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Haziran ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.
Mayıs ve haziran ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Anlık olarak beklenti faizlerin sabit kalmasından yana. 2022 yılında her zaman faizleri sabit tutan Merkez Bankası'nın böyle devam etmesi bekleniyor.
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