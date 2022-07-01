Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde?

Dünya genelindeki enflasyon ve milli paraları koruma politikası ile birlikte Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun daha da önemli bir anlama büründü. Aynı zamanda önemli notlardan biri de kararın iç piyasayı derinden etkilemesidir. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 temmuz ayı faiz kararı beklentileri!