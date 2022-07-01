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Giriş Tarihi: 1.7.2022 17:11

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde?

Merkez bankası faiz kararı temmuz ayı için beklentiler sürecek. Geçtiğimiz hafta haziran ayı için faizler serbest bırakıldı. Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler yükselir mi sorusu sürekli soruluyor. 2022 yılında her zaman faiz sabit tutuldu. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün sürekli aratılmakta. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Dünya genelindeki enflasyon ve milli paraları koruma politikası ile birlikte Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun daha da önemli bir anlama büründü. Aynı zamanda önemli notlardan biri de kararın iç piyasayı derinden etkilemesidir. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 temmuz ayı faiz kararı beklentileri!

MERKEZ BANKASI HAZİRAN KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Haziran ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Mayıs ve haziran ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Anlık olarak beklenti faizlerin sabit kalmasından yana. 2022 yılında her zaman faizleri sabit tutan Merkez Bankası'nın böyle devam etmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde?
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