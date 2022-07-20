Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası Temmuz faiz kararı beklentisi ne, faizler düşer mi? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

İç piyasayı etkileyen Merkez Bankası PPK toplantıları her ay yapılmakta. 2022 Merkez Bankası PPK toplantılarının tamamından sabit kararı çıktı. Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu da bu sebeple daha da önem taşıyor. TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde sorusu yöneltiliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte TCMB PPK toplantı takvimi 2022