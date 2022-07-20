Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası Temmuz faiz kararı beklentisi ne, faizler düşer mi? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

İç piyasayı etkileyen Merkez Bankası PPK toplantıları her ay yapılmakta. 2022 Merkez Bankası PPK toplantılarının tamamından sabit kararı çıktı. Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu da bu sebeple daha da önem taşıyor. TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde sorusu yöneltiliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte TCMB PPK toplantı takvimi 2022
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak.
Toplantıdan çıkan karar aynı gün saat 14.00 gibi kamuoyu ile paylaşılacak.
Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.
PİYASA BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI: TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.
Ekonomistlerin yılsonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.