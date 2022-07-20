Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası Temmuz faiz kararı beklentisi ne, faizler düşer mi? TCMB PPK toplantı takvimi 2022
Giriş Tarihi: 20.7.2022 20:25 Son Güncelleme: 20.7.2022 20:25

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası Temmuz faiz kararı beklentisi ne, faizler düşer mi? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

Merkez Bankası faiz kararı için TCMB PPK temmuz ayı toplantısı yarın yapılacak. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla pazartesi günü sonuçlandı. Katılımcılar Merkez Bankası faiz kararı ne olur, TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde sorularına cevap verdi. TCMB 2022 yılındaki bütün faiz kararlarına faizleri sabit tuttu. Bu sebeple vatandaşlar Merkez Bankası faizler sabit kalır mı sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Peki, Temmuz ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası Temmuz faiz kararı beklentisi ne, faizler düşer mi? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

İç piyasayı etkileyen Merkez Bankası PPK toplantıları her ay yapılmakta. 2022 Merkez Bankası PPK toplantılarının tamamından sabit kararı çıktı. Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu da bu sebeple daha da önem taşıyor. TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde sorusu yöneltiliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte TCMB PPK toplantı takvimi 2022

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak.

Toplantıdan çıkan karar aynı gün saat 14.00 gibi kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

PİYASA BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI: TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yılsonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2022

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası Temmuz faiz kararı beklentisi ne, faizler düşer mi? TCMB PPK toplantı takvimi 2022
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