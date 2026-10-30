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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:26

Merkezefendi'de apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Semih KARA Semih KARA
Merkezefendi’de apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
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Olay, saat 13.30 sularında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G/54. Sokak'ta meydana geldi. Zemin katta bulunan elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangında dumanlar üst katlara yayıldı.

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

#ZEYTİNBURNU
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Merkezefendi'de apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
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