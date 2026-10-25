Merkür retrosu başladı mı, ne zaman sona erecek? Gökyüzünde retro dönemi!

2026 MERKÜR RETROSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN SONA ERECEK?

2026 yılının üçüncü ve son Merkür retrosu, 24 Ekim Cumartesi günü Akrep burcunda başladı. Yaklaşık 20 gün sürecek geri hareket, 13 Kasım Cuma günü sona erecek. Merkür, bu tarihten itibaren yeniden ileri yönde hareket ediyormuş gibi görünecek.

Astrolojide iletişim, ticaret, seyahat ve düşünce süreçleriyle ilişkilendirilen Merkür'ün geri hareketi, bu kez özellikle maddi konular ve geçmişten gelen meseleler üzerinden yorumlanıyor.