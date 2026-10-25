Merkür retrosu başladı mı, ne zaman sona erecek? Gökyüzünde retro dönemi!

Merkür'ün Akrep burcundaki geri hareketi, astrolojide para, iş hayatı ve geçmişte alınan kararlarla ilişkilendiriliyor. Merkür retrosunun hangi burçları nasıl etkileyeceği ve ne zaman sona ereceği de astroloji tutkunlarının gündeminde.
2026 yılının üçüncü ve son Merkür retrosu, 24 Ekim Cumartesi günü Akrep burcunda başladı. Yaklaşık 20 gün sürecek geri hareket, 13 Kasım Cuma günü sona erecek. Merkür, bu tarihten itibaren yeniden ileri yönde hareket ediyormuş gibi görünecek.
Astrolojide iletişim, ticaret, seyahat ve düşünce süreçleriyle ilişkilendirilen Merkür'ün geri hareketi, bu kez özellikle maddi konular ve geçmişten gelen meseleler üzerinden yorumlanıyor.
Ekim ayındaki Merkür retrosu tamamen Akrep burcunda yaşanacak. Astrolojik değerlendirmelerde Akrep'in derin duygular, ortak kazançlar, güven ve gizli kalmış konularla bağlantısı üzerinde duruluyor.
Bu süreçte eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi, yarım kalan konuşmaların tamamlanması ve ertelenmiş finansal kararların gözden geçirilmesi gibi ihtimaller söz konusu.
Akrep burcundaki geri hareketin astrolojik açıdan özellikle Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçları üzerinde daha belirgin etkiler gösterebileceği değerlendiriliyor.
Akrep burçları kişisel kararlarını yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirken Boğalar için ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkabilir. Aslanların aile ve ev hayatında, Kovaların ise iş ve kariyer planlarında geçmişten gelen konularla karşılaşabileceği yorumlanıyor.
Koç: Ortak para, borç ve kredi konularında geçmişte alınan kararları yeniden değerlendirme ihtiyacı doğabilir.
Boğa: İkili ilişkilerde ve iş ortaklıklarında yarım kalan konuşmalar yeniden gündeme gelebilir.
İkizler: İş düzeninde yaşanabilecek değişiklikler, günlük sorumlulukları ve çalışma planlarını yeniden ele almayı gerektirebilir.
Yengeç: Aşk hayatında geçmişten gelen bir kişiyle iletişim kurulabilir veya eski duygular yeniden canlanabilir.
Aslan: Ev, aile ve taşınma planlarıyla ilgili ertelenmiş meseleler tekrar konuşulabilir.
Başak: Yanlış anlaşılmalara açık iletişim trafiğinde önemli mesajları ve anlaşmaları dikkatle değerlendirmek faydalı olabilir.
Terazi: Beklenmedik giderler, eski alacaklar ve bütçe planlaması maddi konularda daha temkinli davranmayı gerektirebilir.
Akrep: Kişisel hedefler, geçmiş kararlar ve geleceğe ilişkin planlar üzerinde yeniden düşünme fırsatı doğabilir.
Yay: Geçmişten kalan duygusal meseleler ve iç dünyada ertelenen konular yeniden ele alınabilir.
Oğlak: Arkadaş çevresi, sosyal ilişkiler ve ortak projelerde eski bağlantılar yeniden kurulabilir.
Kova: Kariyer hedefleri, iş görüşmeleri ve yöneticilerle ilişkilerde geçmişte alınan kararlar gündeme gelebilir.
Balık: Eğitim, seyahat ve yurt dışı bağlantılı planlarda eski başvurular veya tamamlanmamış işler yeniden değerlendirilebilir.