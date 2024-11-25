Mermer ocağında göçük: 2 işçi öldü

Balıkesir'in Marmara Adası'nda faaliyet gösteren Ediz Öztürk'e ait mermer ocağında önceki gün 16.30 sıralarında göçük meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan göçükte, işçilerden Mustafa Dak ve Ahmet Özmen, kayan toprakla birlikte aşağıya inen mermer bloklardan kaçmaya çalışırken altında kaldı. Sahil güvenlik botlarıyla adaya sevk edilen AFAD ekipleri, diğer mermer ocaklarından getirilen makinelerle enkazı oluşturan ağır mermer blokları kaldırma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat sonra evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özmen'in (34), 7.5 saat sonra ise evli ve 3 çocuk babası Mustafa Dak'ın (55) cenazesine ulaşıldı.Bulundukları yerden vinçle çıkarılabilen iki işçi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketleri Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyüne gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini belirtti. Ocak sahibi Ediz Öztürk, göçüğün kendi maden sahası sınırında bulunan ve daha önce bir Alman firmasının işletip bıraktığı hafriyatların, sağanak yağışlar nedeniyle kayması sonucu meydana geldiğini öne sürerek, "Ocakta, olaydan 2 saat önce 15 işçi çalışıyordu. Bu olay 2 saat önce olsaydı; facia olabilirdi. 2 saat sonra gerçekleşse ise ocak boş olacaktı ve böyle bir felaket yaşanmayacaktı" dedi.