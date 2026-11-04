Mermer tezgahlar yerini buna bırakıyor! Hem şık hem daha dayanıklı

Kuvarsit tezgahlar nasıl görünüyor?

Kuvarsit tezgahların en dikkat çekici örneklerinden biri Brezilya kökenli Taj Mahal kuvarsiti. Krem, fildişi, bej ve altın tonlarının bir araya geldiği bu taş, mermerin zarif damar görünümünü andırıyor.

Özellikle açık renkli mutfak dolapları, ahşap detaylar ve sade dekorasyonlarla birlikte kullanıldığında mutfağa daha sıcak ve doğal bir görünüm kazandırıyor. Büyük mutfak adalarında ve tezgah ile duvar kaplamasının aynı taştan yapıldığı tasarımlarda da dikkat çekiyor.