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Giriş Tarihi: 23.10.2026 16:23

Mersin'de 10 yıllık kayıpta cinayet şüphesi: Furkan Coşkun soruşturmasında yeni detaylar!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 yıl önce sırra kadem basan Furkan Coşkun için 'Kasten Öldürme' suçundan tekrar soruşturma başlatıldı. Coşkun'un kaçırılması sonrasında kayıp olduğu ileri sürülen o tarihte 20 yaşında olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

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İHA Yaşam
Mersin’de 10 yıllık kayıpta cinayet şüphesi: Furkan Coşkun soruşturmasında yeni detaylar!
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Olay, 9 Ekim 2016 tarihinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde darbedildikten sonra kaçırıldığı belirtilen 20 yaşındaki Furkan Coşkun'dan bir daha haber alınamadı. Aradan geçen 10 yıllık süreçte Coşkun'un yaşadığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamaması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan yeniden başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA YAYININDAKİ AÇIKLAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden E.K.'nin 7 Mayıs 2022 tarihinde bir sosyal medya platformunda yayınlanan programa katıldığı belirlendi. E.K.'nin söz konusu yayında, aynı mahallede ikamet ettiği Furkan Coşkun'un kendisi ve ailesi hakkında uygunsuz söylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü tespit edildi. Şüphelinin, bu nedenle Coşkun'u uyardıklarını ve darbettiklerini ancak sonrasında başına ne geldiğine ilişkin bilgilerinin olmadığını beyan ettiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili bağlantıları oldukları tespit edilen ve farklı kentlerdeki cezaevlerinde bulunan şüpheli E.K., M.M.Ş., S.K. ile İ.B., S.G., H.G., A.B., G.Ç. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MERSİN

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Mersin'de 10 yıllık kayıpta cinayet şüphesi: Furkan Coşkun soruşturmasında yeni detaylar!
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