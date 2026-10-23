Mersin’de 10 yıllık kayıpta cinayet şüphesi: Furkan Coşkun soruşturmasında yeni detaylar!

ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA YAYININDAKİ AÇIKLAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden E.K.'nin 7 Mayıs 2022 tarihinde bir sosyal medya platformunda yayınlanan programa katıldığı belirlendi. E.K.'nin söz konusu yayında, aynı mahallede ikamet ettiği Furkan Coşkun'un kendisi ve ailesi hakkında uygunsuz söylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü tespit edildi. Şüphelinin, bu nedenle Coşkun'u uyardıklarını ve darbettiklerini ancak sonrasında başına ne geldiğine ilişkin bilgilerinin olmadığını beyan ettiği belirlendi.