Mersin’de 50 kişiyi 3 milyon lira dolandırmışlardı: 10 şüpheli tutuklandı

50 VATANDAŞI 3 MİLYON DOLANDIRMIŞLAR!

Yapılan incelemelerde şüphelilerin 50 vatandaşı toplam 3 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Operasyonun devamında ise nitelikli dolandırıcılık suçlarından 24 yıl 5 ay ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine ait panelleri yönettikleri, ücret karşılığında set halinde banka hesapları topladıkları ve bu hesaplara gelen para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.