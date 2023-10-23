Mersin’de acı olay: Otomobilin açılan kapısına çarpan kurye kamyonetin altında kalıp öldü

'ÖNCELİK VERİLSİN'

Kurye Bahar Çiçekli de trafikte kuryelerin ikinci sınıf araç muamelesi gördüğünü belirterek, "Biz bu yolun vergisini veriyoruz aslında. Öncelikle toplumdan istediğim, bize trafikte biraz daha öncelik verilmesi. Biz, tehlikeli işler statüsüne alınmak istiyoruz. Biz bir kaza yaptığımızda bu iş kazası sayılmadığı için eğer motosikleti kullanabilecek durumdaysak çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim bir rapor alma, işe ara verme gibi bir hakkımız kesinlikle yok" diye konuştu.

Motokurye Yunus Timlik ise trafikte sürücülerin kendilerini görmelerini istedi.

Konuşmaların ardından motosikletli kuryeler, şehir turu atıp, kornolara basarak tepkilerini dile getirdi.