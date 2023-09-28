Mersin’de bir çocuk annesi kadın öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Eski Ömerli Mahallesi 1333 sokakta meydana gelen olayda A.G. (49) adlı servis şoförü koca akşam iş çıkışı eve geldiğinde eşi Cemile Güllü'yü yatak odasında boğazından bıçakla kesilerek kanlar içinde buldu.

A.G. boğazı kesilerek kanlar içinde bulduğu karısının durumunu 112 ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Bürosu ve 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Cemile Güllü'nün(48) boğazının iki yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Cinayete kurban giden talihsiz kadının cenazesi ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Güllü çiftinin bir erkek çocukları olduğu bildirilirken, Asayiş Bürosu Amirliği ekipleri cinayeti aydınlatmak için araştırmaya başladı.