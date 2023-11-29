Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de huzur operasyonu: 38 gözaltı, 5 tutuklama
Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:36 Son Güncelleme: 29.11.2023 09:52

Mersin'de huzur operasyonu: 38 gözaltı, 5 tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilere yönelik 'Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında yaptığı operasyonlarda, 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bekir COŞKUN
Mersin’de huzur operasyonu: 38 gözaltı, 5 tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmalar sonucunda tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, 42 suçtan 2 yıldır aranan ve hakkında 52 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hamas'tan Elon Musk'a Gazze çağrısı
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu’nun açtığı Büyükdere Atatürk Fidanlığına vatandaş giremiyor
Siz Kim’le dalga geçin bakalım
Başkan Erdoğan ve ailesinden asılsız paylaşımlara suç duyurusu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü: İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermeli
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Türk futbolunda şok! Bursaspor Başkanı Recep Günay açıladı...
Denizbank'tan 'gizli fon' açıklaması: Olaylar yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan'a kadar şikayet olmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de huzur operasyonu: 38 gözaltı, 5 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA