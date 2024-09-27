Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.9.2024 19:21 Son Güncelleme: 27.9.2024 19:40

Mersin’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde 8'inci katta yük çekme vincini monte eden işçi, bastığı kalıbın bir başka çalışan tarafından sökülmesi sonucu düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli İlçesine bağlı Yüksek Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki bir inşaatta olay meydana geldi. İddiaya göre, İnşaatın 8'inci katında asansör motoru tamirinde çalışan Öner S.(28), yük çekme vincini monte ederken bastığı kalıbın başka bir çalışan tarafından sökülmesi sonucu dengesini kaybedip aşağı düştü. Olayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin çevre güvenliği almasının ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Savcının incelemesinin ardından şahsın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA