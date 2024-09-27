Mersin’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli İlçesine bağlı Yüksek Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki bir inşaatta olay meydana geldi. İddiaya göre, İnşaatın 8'inci katında asansör motoru tamirinde çalışan Öner S.(28), yük çekme vincini monte ederken bastığı kalıbın başka bir çalışan tarafından sökülmesi sonucu dengesini kaybedip aşağı düştü. Olayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin çevre güvenliği almasının ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Savcının incelemesinin ardından şahsın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.