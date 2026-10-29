Mersin’de jandarma ve emniyetten ortak operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Malatya'dan Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirlemesinin ardından şüpheli A.R.A. yönetimindeki araç otoyol gişeleri yol kontrol noktasında durduruldu.

Araçta yapılan arama yapan ekipler, 2 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli sürücü A.R.A. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün Narkotik Şubesi ekiplerinin çalışmasında ise uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüpheli N. S. tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üstünde ve evinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Jandarma ve polisin çalışmasında yakalanan 2 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör