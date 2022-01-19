Mersin’de kan donduran olay! Sosyal medya şifresini vermeyen hamile eşini öldürüp sazlığa gömmüş!

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Cinayetten sonra araştırma yapan polis, Nasır A.'nın 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın yeğeniyle yaptığı görüşmeyi inceledi. Rim A.'nın en son 22 Aralık'ta yeğeni ile konuştuğu ve o günden beri kayıp olduğu anlaşıldı. Araştırmayı derinleştiren polis, Nasır A.'nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek katil zanlısının aile bireyi 6 kişiyi gözaltına aldı.