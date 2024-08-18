Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de kazdığı su kuyusuna düşen şahıs öldü
Giriş Tarihi: 18.8.2024 12:33 Son Güncelleme: 18.8.2024 12:40

Mersin’de kazdığı su kuyusuna düşen şahıs öldü

Mersin’in Erdemli ilçesi Dağlı Mahallesinde kazdığı su kuyusuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de kazdığı su kuyusuna düşen şahıs öldü

Mersin'in Erdemli ilçesi Dağlı Mahallesinde su kuyusu kazan üç kişiden Eray Yıldırım (30)'ın ayağı kuyudan toprak çıkartmada kullanılan calaskala takılarak 40 metrelik kuyuya düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verildi. Kuyuya düşen Yıldırım'ı birlikte çalıştıkları arkadaşları ve çevredekiler kuyudan çıkarttı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de kazdığı su kuyusuna düşen şahıs öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA