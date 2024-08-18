Mersin’de kazdığı su kuyusuna düşen şahıs öldü

Mersin'in Erdemli ilçesi Dağlı Mahallesinde su kuyusu kazan üç kişiden Eray Yıldırım (30)'ın ayağı kuyudan toprak çıkartmada kullanılan calaskala takılarak 40 metrelik kuyuya düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verildi. Kuyuya düşen Yıldırım'ı birlikte çalıştıkları arkadaşları ve çevredekiler kuyudan çıkarttı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.