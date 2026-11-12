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Giriş Tarihi: 12.11.2026 23:18 Son Güncelleme: 12.11.2026 23:27

Mersin'de korku dolu anlar: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Erdemli ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlere ateş açtı. Bir kadının öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayda şüpheli, başına dayadığı silahı ateşleyerek ağır yaralandı.

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Mersin’de korku dolu anlar: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı! Ölü ve yaralılar var
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Olay, saat 21.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi.

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HEDEF GÖZETMEDEN ETRAFA ATEŞ AÇTI

Elindeki pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlerin arasına giren kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre hedef gözetmeksizin etrafa ateş açmaya başladı.

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5 KİŞİYİ VURUP İNTİHARA KALKIŞTI

Saçmaların isabet ettiği 5 kişi vurulurken, şüpheli, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıda yaralananlardan ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı ise ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ŞÜPHELİ AĞIR YARALANDI

Tedavisi süren yaralılardan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MERSİN #ERDEMLİ

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