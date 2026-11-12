Mersin’de korku dolu anlar: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı! Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıda yaralananlardan ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı ise ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.