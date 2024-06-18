Mersin’de korkunç görüntü: Arkadaşını öldürüp intihar etti!

Olay, saat 02.30 sıralarında Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ak ve Hasan Yahşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Ak, yanındaki tabancayı çıkarıp Hasan Yahşi'ye ateş etti, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi.