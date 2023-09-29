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Giriş Tarihi: 29.9.2023 13:45

Mersin'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi ölürken, üç kişi yaralandı.

İHA
Mersin’de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Alınan bilgiye göre, kaza, Tarsus'un Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kazada, Adana ili Tuzla istikametinden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AAE 307 plakalı otomobil ile Tarsus istikametinden gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 01 AEH 731 plakalı pikap çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi olay yerinde ölürken, yine otomobildeki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili savcılık soruşturmaya başlattı.

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Mersin'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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