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Giriş Tarihi: 7.9.2022 09:01 Son Güncelleme: 7.9.2022 09:25

Son dakika: Mersin'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı

Son dakika haberleri: Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İHA
Son dakika: Mersin’de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı

Son dakika haberleri: Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi.

SON DAKİKA! Mersin'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı | Video

https://www.sabah.com.tr/video/yasam/son-dakika-mersinde-orman-yangini-karadan-ve-havadan-mudahale-basladi-video

Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.

Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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Son dakika: Mersin'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı
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