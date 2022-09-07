Son dakika: Mersin’de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi.

SON DAKİKA! Mersin'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı | Video

https://www.sabah.com.tr/video/yasam/son-dakika-mersinde-orman-yangini-karadan-ve-havadan-mudahale-basladi-video

Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.