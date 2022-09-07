Son dakika: Mersin’de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı

Son dakika haberleri: Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi.
SON DAKİKA! Mersin'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı | Video
https://www.sabah.com.tr/video/yasam/son-dakika-mersinde-orman-yangini-karadan-ve-havadan-mudahale-basladi-video
Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.