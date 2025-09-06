Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de polis memuru atış eğitimi sırasında şehit oldu
Giriş Tarihi: 6.9.2025 01:18 Son Güncelleme: 6.9.2025 01:19

Mersin’de polis memuru atış eğitimi sırasında şehit oldu

Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kerim CENGİL
Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim sahasında gerçekleştirilen atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızalanması üzerine müdahale eden Polis Memuru Mustafa Karapınar, silahın kazara ateş almasıyla ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karapınar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

