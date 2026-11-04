Mersin’de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 13 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 19 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 446 bin 200 TL ele geçirildi. Aramalarda ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 1'i, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 12 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.