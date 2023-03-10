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Giriş Tarihi: 10.3.2023 10:11

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 10 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Mersin’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon: 10 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışma yürüttü.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmada örgütün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve sahte kimlik kullanarak şehirde ikamet eden 2 şahıs ile 2021 yılında güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubundan elde edilen örgütsel dokümanlarda kırsal alanda çekilmiş örgütsel fotoğrafı tespit edilen 1 kişi ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ile faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici mahiyette sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan 8 şüpheli tespit edildi. Bugün sabah Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler M.P., Z.D., D.D., F.B., S.E., S.F., S.P., E.S.B., Z.E. ve Ö.O.'yu gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri yoğun güvenlik önlemi alırken, dron ile havadan destek verildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde bir şüphelinin de arandığı bildirildi.

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 10 gözaltı
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